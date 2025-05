Guarda l’intervista video su TvBlog a Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D’Amico, gli agenti immobiliari di Milano protagonisti di Casa a prima vista. Le nuove puntante in onda dal 17 febbraio 2025.

Continua la Casa a prima vista mania, il fenomeno televisivo tra i titoli più amati del canale, che ha fatto rivalutare al pubblico la figura professionale dell’agente immobiliare: nuove sfide all’ultimo metro quadro per soddisfare le richieste di clienti in cerca della casa dei loro sogni.

Dopo aver conquistato il pubblico della tv e del web grazie alla loro professionalità, fiuto per il mercato immobiliare e irresistibile ironia, Ida, Gianluca, Mariana, Nadia, Corrado e Blasco sono pronti per nuove sfide. In ogni puntata, una volta raccolte le indicazioni di clienti molto esigenti, i tre agenti – divisi tra Roma e Milano – si metteranno alla ricerca della casa ideale: mentre ognuno di loro presenterà la propria proposta, gli altri due colleghi, appostati poco distanti nel van del programma, commenteranno la visita, svelando retroscena e segreti del mestiere. Alla fine, chi tra i tre agenti avrà convinto di più l’acquirente vincerà la puntata, aggiudicandosi il premio in denaro.