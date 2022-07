Carmina Burana a Venezia, la regia Rai è in Laguna

I truck della regia sono ancorati in Laguna: così le squadre Rai hanno realizzato la diretta dei Carmina Burana a Venezia.

La regia Rai per la diretta dei Carmina Burana da Piazza San Marco a Venezia è stata sistemata su due chiatte in Laguna per evitare di ostacolare il flusso di turisti, di rovinare la pavimentazione della piazza ed essere d’intralcio alla scena. Una soluzione che vede i truck regia, dunque, trasportati via mare e ancorati in Laguna. Modello ‘Pink Floyd’…