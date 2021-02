Can Yaman e Diletta Leotta, attenti a quei due: è vero amore? I dubbi e le certezze

La coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta è anche quella più citata sui social: è tutto vero o si tratta di pura finzione?

E’ proprio vero che il colpo di fulmine mette in moto rapporti, sentimenti e progetti alla velocità della luce. Can Yaman e Diletta Leotta si stanno comportando esattamente come una coppia di giovani ragazzi alle prese con le prime armi di una storia da vivere. Lungo questo mese e mezzo di scoop, indiscrezioni e vere e proprie manifestazioni d’affetto testimoniate da foto abbiamo potuto constatare quanto Can e Diletta siano veramente la coppia più discussa del momento.

I detrattori della storia d’amore che fa sognare (e non stiamo parlando della finzione recitata in Daydreamer) dovranno ricredersi, forse. Amati o criticati, nel bene e nel male riempiono il gossip e dall’ultimo numero del settimanale Chi arrivano anche nuovi pezzi di vita da fidanzati. Questa volta l’attore ha accompagnato la conduttrice dal parrucchiere e da bravo fidanzato non ha pensato di andarsene via, bensì ha voluto attendere che l’hair stylist finisse il lavoro sulla Leotta per poter andare via insieme a lei.

Quando si trova a Roma, Diletta sceglie di stare nell’hotel a 5 stelle in cui Can sta alloggiando momentaneamente. L’attore infatti dopo aver lavorato alle riprese di uno spot pubblicitario con Claudia Gerini, adesso è alle prese con i suoi nuovi progetti che presto lo vedranno protagonista nella serie di Sandokan in cui interpreterà “La tigre della Malesia”.

Gesti, e prove che si aggiungono a ciò di cui siamo già a conoscenza a partire dalla relazione ormai ufficializzata con tanto di foto, il regalo di Diletta a Can, un affascinante cavallo bianco di nome Cassius. Per non parlare dell’aereo con lo striscione in cui campeggiava la presunta richiesta di matrimonio da parte di Can (anche se su quest’ultimo particolare aleggiano ancora molti dubbi) ed infine un passo molto importante: la convivenza. Secondo il giornale di Signorini Can e Diletta starebbero cercando casa in zona Piazza Navona, a Roma.

Tutto questo sta accadendo in poco più di un mese di tempo, per questo la domanda che si fanno in tanti è più che lecita: è tutto troppo reale oppure troppo artefatto?