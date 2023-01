Call My Agent Italia, il trailer della nuova serie Sky e NOW

La CMA, ovvero la Claudio Maiorana Agency, gestisce le carriere dei più grandi artisti in Italia. Ma farlo non è sempre così semplice…

Il trailer ufficiale di Call My Agent Italia, la nuova serie tv di Sky e di NOW remake della serie francese che racconta il mondo dei manager degli artisti, in onda a partire da venerdì 20 gennaio 2023. Nel cast, Maurizio Lastrico, Sara Drago, Michele Di Mauro, Marzia Ubaldi e Sara Lazzaro.