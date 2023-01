Call My Agent Italia, la video intervista ai protagonisti.

I quattro protagonisti di Call My Agent Italia Sara Drago, Marzia Ubaldi, Maurizio Lastrico e Michele Di Mauro raccontano la serie tv in partenza dal 20 gennaio su Sky e NOW in streaming. In particolare abbiamo parlato del riferimento della serie francese originale e del rapporto tra gli agenti e i loro assistenti.