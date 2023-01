Call My Agent Italia, Paola Cortellesi ed Emanuela Fanelli nel primo episodio

Luana cerca di inserirsi nel nuovo ambizioso progetto che vede Paola Cortellesi protagonista

Una scena dal primo episodio di Call My Agent Italia, la nuova serie tv in onda su Sky e su NOW a partire da venerdì 20 gennaio 2023. Luana Pericoli (Emanuela Fanelli) si avvicina a Paola Cortellesi, guest-star di puntata, proponendosi come attrice della nuova serie “Tuskia” che Paola sta per girare a breve.