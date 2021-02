Boris 4, l’annuncio ufficiale con Renè Ferretti

Per dare l’annuncio Francesco Pannofino è tornato a vestire i panni di Renè Ferretti

Alla presentazione di Star, il catalogo che sarò integrato a Disney+ dal 23 febbraio, è stata anche annunciata la quarta stagione di Boris. In un video, Renè Ferretti (Francesco Pannofino) torna davanti alla telecamera confermando di non essere cambiato per niente.