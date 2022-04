Blocco 181, il trailer della nuova serie Sky con Salmo

Nelle periferie di Milano si consuma una guerra tra bande, mentre tre ragazzi vivono un storia di amicizia ed amore

Il trailer di Blocco 181, la nuova serie tv ambientata nelle periferie di Milano su Sky e su Now a partire da venerdì 20 maggio 2022, con la partecipazione del rapper Salmo, oltre che come attore anche come supervisore e produttore musicale e produttore creativo.