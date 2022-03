Oggi, 11 marzo, è uscito “Marecittà” (Columbia Records/Sony Music Italy), l’Ep d’esordio di Baltimora, disponibile in streaming e digital. Il suo primo lavoro discografico contiene 7 tracce interamente prodotte dall’artista stesso, tra cui l’omonimo singolo che dà il titolo all’EP e che è in radio a partire da oggi, venerdì 11 marzo.

A soli vent’anni, con il suo primo Ep, Baltimora dà forma al suo mondo interiore, ai brani scritti in questi anni di formazione, nati nella sua cameretta con gli occhi puntati sull’orizzonte blu tra cielo e Mar Adriatico, e tenuti nel cassetto per moltissimo tempo, che portano ora anche il segno delle intense emozioni provate sotto le luci dei riflettori.

“‘Marecittà’ parla di me, di come vivo le cose. C’è una linea di malinconia che attraversa tutte le canzoni e c’è tutta l’innocenza di una produzione che non ha pensieri, non ha regole, sincera. Ho volutamente raccolto questi pezzi diversi di un puzzle del mio passato, che nell’insieme, dopo aver completamente rivisto tutta la produzione, con anche l’aiuto di Simone Privitera, hanno ora uno stesso filo conduttore che li lega, un senso comune”.