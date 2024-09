Il trailer di Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie tv su Disney+

Il caso dell’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto ad Avetrana nel 2010, diventa una serie tv in quattro puntate

Il trailer di Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie tv sul caso Sarah Scazzi, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e disponibile su Disney+ a partire da venerdì 25 ottobre 2024. La serie tv, in quattro episodi, racconta l’omicidio di Sarah Scassi, che fermò l’Italia, dal punto di vista di quattro personaggi: Sarah (Federica Pala), Sabrina (Giulia Perulli), Michele (Paolo De Vita) e Cosima (Vanessa Scalera).