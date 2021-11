Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dall’1 al 7 novembre 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: le prime serate più seguite tra l’1 e il 7 novembre 2021.

Ecco i 10 programmi più visti di questa settimana in prime time sulle reti generaliste. Il Grande Fratello VIP è sempre presente all’inizio della top 10 e mantiene salda la decima posizione, così come 7 giorni fa.

Senza I bastardi di Pizzofalcone, il lunedì di Rai 1 – generalmente molto alto in classifica – crolla al nono posto. Lunedì 1° novembre il film Crazy for Football – Matti per il calcio ha comunque vinto la serata contro il GFVIP. La nuova fiction di Canale 5 Storia di una famiglia perbene è partita con la marcia giusta ed ha sostituito Luce dei miei occhi alla stessa posizione, l’ottava.

Ballando con le stelle perde qualche posizione senza però uscire dalla comfort zone. Bene Cuori e La scelta di Maria, entrambi su Rai 1. La serata di Champions League con la partita Juventus – Zenit frutta a Canale 5 la fortuna del martedì.

Il gran finale di Tale e Quale show chiude sul podio, al terzo posto. Per scoprire chi è riuscito a guadagnare la vetta fra Tu si que vales e Imma Tataranni guardate il video in alto all’articolo.