Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 3 al 9 gennaio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 3 al 9 gennaio 2021

Nuovo appuntamento con la classifica settimanale degli ascolti tv. Abbiamo appena terminato una settimana di ‘ricambio’, ciò vuol dire che da giovedì 7 gennaio i palinsesti delle reti generaliste sono tornate alla loro normalità, ma la sbornia delle festività natalizie non è ancora del tutto digerita, per questo il pieno regime si raggiungerà con la nuova settimana che sta per aprirsi. Intanto facciamo un punto di questa primissima fase del 2021 in cui già abbiamo modo di percepire che il pubblico è tornato in pompa magna a riempire le prime serate Rai e Mediaset.

Vi anticipiamo l’apertura della chart dove potrete notare che gli ultimi rimasugli delle feste natalizie lasciano gli strascichi. A cavallo fra domenica 3 e mercoledì 6 gennaio 2021 ben 6 programmi sono presenti all’interno della top 10, uno di essi addirittura ha quasi toccato il podio.

I ritorni di peso hanno cambiato il passo nelle posizioni di rilievo, gli esempi più lampanti li possiamo vedere con l’inizio della sesta stagione di Che Dio ci aiuti trasmesso il 7 gennaio e con la nuova edizione di C’è posta per te condotta da Maria de Filippi e andata in onda ieri, sabato 9 gennaio. Si tratta di due cavalli di battaglia rispettivamente per Rai 1 e Canale 5, entrambi i programmi per le rispettive reti fanno la differenza nella media d’ascolto settimanale.

Attenzione al calo di Affari Tuoi – Viva gli sposi, la scorsa settimana il game show condotto da Carlo Conti ha indossato la medaglia di bronzo con la strada spianata in una programmazione ancora in stand-by. Cosa sarà successo nella chart ascolti tv di questi 7 giorni?