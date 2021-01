Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 27 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana di Capodanno: i prime time più seguiti tra il 20 e il 26 dicembre 2020

Come si è aperto il 2021 della tv generalista sul fronte degli ascolti tv? Ecco la prima top 10 del 2021! Intanto sappiamo com’è finito, ovvero a suon di film a tema natalizio e il classico veglione di capodanno che quest’anno è stato completamente rivoluzionato sia nei suoi contenuti che nelle atmosfere.

Da una parte abbiamo avuto L’anno che verrà, in onda dal 2003 su Rai 1 e condotto per la sesta edizione consecutiva da Amadeus, dall’altra parte, su Canale 5, si va sull’usato sicuro ed un inedito (ma non troppo) speciale Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini insieme ai concorrenti VIP protagonisti di questa lunga quinta edizione.

Cosa differenzia i due eventi? Il fatto che uno dei due è presente all’interno della chart, quale? scopritelo guardandola nella clip in alto. Nel frattempo scopriamo altri programmi di primo piano in questi 7 giorni: Rai 1 ha calato il tris delle principesse: Cenerentola domenica 27, La bella e la bestia lunedì 28 e Biancaneve martedì 29 dicembre: tutte e tre si trovano nel bel mezzo della classifica.

Affari tuoi si afferma anche questa settimana tra i 10 programmi più visti della prima serata, ma dalla prossima settimana tornerà il plotone Fascino capitanata da Maria de Filippi con C’è posta per te. Roberto Bolle ha aperto l’anno di Rai 1 con l’appuntamento ormai tradizionale del 1° gennaio: Danza con me. Con la settimana che sta per cominciare tutti i principali canali tv riprenderanno gradualmente la loro normale programmazione.

Cosa succederà nella prossima classifica degli ascolti tv?