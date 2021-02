Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 31 gennaio al 6 febbraio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 31 gennaio e il 6 febbraio 2021

Prima top 10 degli ascolti tv in prime time per il mese di febbraio. Quali sono le novità di questa settimana? Grosso modo si ripresenta la situazione che abbiamo registrato 7 giorni fa, dunque una ‘fotocopia’ in cui il calcio si insinua tra l’intrattenimento a base di show e fiction per avere la meglio. Due le partite di spicco questa settimana: Inter – Juventus e Napoli – Atalanta, entrambe hanno avuto voce grossa e non solo sul campo a quanto pare.

La coda della chart rimane invariata: il Grande Fratello VIP vuoi le dinamiche interne al gioco, vuoi il doppio appuntamento settimanale, si assicura non solo due posizionamenti della chart, ma se li assicura persino uno dopo l’altro a dimostrazione del fatto che il tacco duro di spettatori – dopo quasi quaranta puntate – è ormai una certezza. Il cantante mascherato si tiene ben ancorato all’ottavo posto confermando la performance di settimana scorsa.

Nella sfida del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5 (perché è lì che si consuma il tutto) abbiamo visto che le storie di C’è posta per te son riuscite a battere anche l’ultima puntata di Affari Tuoi, ma c’è da registrare un altro passo indietro dello show dei sentimenti di Maria de Filippi, a vantaggio di chi? Scopritelo nella nostra classifica degli ascolti tv nel video in alto.

Infine una menzione generale alla top 5 della classifica dove abbiamo il plotone fiction Rai che alza l’asticella dai 5 milioni e mezzo in su: le garanzie si chiamano Mina Settembre, Il commissario Ricciardi e Che Dio ci aiuti.