Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 24 al 30 gennaio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 24 e il 30 gennaio 2021

Sono numerosi gli spunti che abbiamo in questo giro di Top 10. Gli ascolti tv della settimana che va a terminare – nonostante la crisi di governo – hanno tenuto botta e il pubblico come al solito ha dato il suo chiaro segnale: no alla politica, sì alla leggerezza. Guardando l’insieme dei prime time di questa settimana notiamo come le fiction Rai abbiano ancora una volta messo a segno un ottimo risultato che dà modo a Rai 1 di respirare.

Perché diciamo respirare? Canale 5 ha mostrato i muscoli con una controprogrammazione in cui i cavalli di battaglia sanno fare la loro figura. Dunque ecco che la battaglia del venerdì sera fra la prima puntata de Il cantante mascherato e il ritorno alla doppietta del Grande Fratello VIP (che peraltro apre la classifica dei 10 programmi più visti) si è fatta più avvincente del previsto riaccendendo di fatto il weekend delle due reti ammiraglie Rai e Mediaset.

Settimana che è stata ancora caratterizzata dal pallone, quindi, dalla Coppa Italia. Due le partite trasmesse in prime time: il derby Inter -Milan e Juventus – Spal. Uno dei due match evidentemente è stato più ‘sentito’ dell’altro, vi basta scoprire nel nostro video riassunto quale dei due. Per il sabato sera la situazione rimane invariata tra Affari Tuoi e C’è posta per te.

Ad essere penalizzata è Made in Italy, la fiction trasmessa da Canale 5 che, dopo un ingresso da leone, fa qualche passo indietro fino ad uscire e allontanarsi dalla top 10 degli ascolti tv. Anche il debutto de La caserma su Rai 2 non ha sortito l’effetto boom e rimane (per ora) ai box.

