Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 17 al 23 gennaio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 17 e il 23 gennaio 2021

Settimana convulsa quella appena conclusa. Tanti sono i fronti che hanno interessato le prime serate e dunque l’andamento degli ascolti tv. La fiction e l’intrattenimento non sono state le uniche primeggianti di questa tornata, bensì – com’era abbastanza prevedibile – sono stati gli eventi politici e mondiali a sconvolgere parte dei palinsesti delle reti generaliste.

Lunedì e martedì sono state letteralmente giornate di passione. Non solo per la crisi di governo, ma anche per come si sono comportate Rai, Mediaset e La7 seguendo i fatti minuto per minuto anche con ampie prime serate speciali.

Anche l’inauguration day di mercoledì 20 gennaio con l’arrivo del neo presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha portato relativamente scompiglio, nulla a che vedere però con le 48 ore precedenti.

Al di là di questo, è bene sottolineare che a risentirne è stato il Grande Fratello VIP che ha subìto una lieve flessione dopo settimane stazionarie fra l’ottava e la sesta posizione. Anche per Che Dio ci aiuti qualche passo indietro rispetto a 7 giorni fa. Lo spettacolo di Fiorella Mannoia trasmesso da Rai 1 è giunto ai saluti finali con il secondo e ultimo appuntamento. Ne giovano la nuova fiction Rai Mina Settembre con protagonista Serena Rossi e persino il calcio.

Mercoledì è andata in scena una partita molto attesa per due ragioni: la prima è legata all’obiettivo, la Supercoppa Italiana, la seconda per il livello delle due squadre: Juventus e Napoli. I bianconeri e i partenopei saranno riusciti a levare il ‘trono’ a Maria de Filippi nonostante l’ospitata dell’acclamato attore Can Yaman? Scopritelo nella nostra top 10 degli ascolti tv di prima serata nel video in alto!

Foto video | Rai ufficio stampa – Ufficio stampa Red Communications – Rai Play – Mediaset Play