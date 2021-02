Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 7 al 13 febbraio 2021

Nuovo appuntamento con la top 10 degli ascolti tv nel prime time della tv generalista registrati questa settimana. Tanti i particolari da mettere in chiaro, persino sorprese curiose nella zona medio-bassa della classifica. Alla base di tutto come sempre fiction, intrattenimento e calcio sono i tre ingredienti che hanno movimentato i 7 giorni appena trascorsi. Conferme e qualche retromarcia hanno caratterizzato il risultato che si compone così…

Al decimo posto il Grande Fratello VIP apre le danze, la puntata di venerdì 12 febbraio è quella che soffre maggiormente vuoi anche per la sfida diretta con Il cantante mascherato che, nel frattempo, perde qualche posizione rischiando persino l’uscita dalla classifica. La sorpresa più grande ce la riserva l’ottava posizione. Al primeggiare di Rai 1 e Canale 5 si fa spazio anche una piccola (ma grande) Rai 3: Che tempo che fa, forte dell’intervista concessa da Barack Obama, vola al record stagionale ed entra in classifica.

Si riaffaccia il reality show condotto da Alfonso Signorini al settimo posto per la puntata di lunedì 8 febbraio, dietro al Commissario Ricciardi che rialza l’asticella sui 5 milioni e mezzo di telespettatori. Il comparto della fiction prosegue con Che Dio ci aiuti 6 intervallato da una tornata di Coppa Italia. Ancora una volta la Juventus, l’Inter, l’Atalanta e il Napoli tornano protagoniste per il ritorno delle semifinali.

Le emozioni di C’è Posta per te e Mina Settembre non mollano la presa e “si spintonano” nel podio, ma per scoprire la classifica integrale degli ascolti tv (realizzata grazie ai dati Auditel) per le prime serate, non vi resta altro che guardare il video che riassume le 10 posizioni della nostra classifica.