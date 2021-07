Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 27 giugno al 3 luglio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 27 giugno e il 3 luglio 2021.

Nuovo appuntamento con la classifica degli ascolti tv ed in particolare con i 10 programmi di prima serata più visti di questa settimana che va a concludersi (da domenica 27 a sabato 3 luglio). Come sempre calcoliamo i 10 posizionamenti in ordine crescente, a seconda della media dei telespettatori che hanno seguito gli eventi in onda negli ultimi 7 giorni.

Gli Europei di calcio – ormai arrivati alle battute quasi conclusive della competizione – iniziano ad allentare la presa sul palinsesto di Rai 1, tallonato da oltre 20 partite trasmesse fino ad ora, dallo scorso 11 giugno. Gli alti ascolti delle scorse settimane vengono confermati anche per i quarti di finale in onda durante parte della settimana, a cavallo tra il mese di giugno e l’inizio di luglio.

Tra questi appuntamenti c’è anche la nazionale di calcio che venerdì 2 luglio ha battuto per 2 reti a 1 la temuta squadra del Belgio. Come prevedibile, tutta l’Italia aveva gli schermi accesi fra Rai 1 e Sky Sport, entrambi official broadcaster di Euro 2020.

Per il resto della programmazione troviamo New Amsterdam in onda su Canale 5 martedì 29. La sua posizione è in fondo alla Top 10. Sulla stessa rete, un gradino sopra troviamo la replica di The winner is di sabato 3 luglio. Si riaffaccia Chi l’ha visto, l’ottavo posto è per il programma di Federica Sciarelli, giunto alla fine di questa edizione 2020/21.

Altre repliche, ma stavolta riguardano DOC – Nelle tue mani su Rai 1. La fiction con Luca Argentero tocca la posizione numero 7. Al sesto posto un film trasmesso da Rai 1: L’amore non divorzia mai. Buon esordio per Temptation Island, il reality show estivo di Canale 5 riparte con la quinta marcia e in quinta posizione.

A voi scoprire quali sono i restanti programmi ad impossessarsi delle posizioni più alte, questa settimana. Non vi basta fare altro che guardare il video con il riepilogo totale della top 10 degli ascolti tv in prime time.