Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 14 al 20 febbraio 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 14 e il 20 febbraio 2021

La settimana che si va a concludere rimette alcuni tasselli al proprio posto per quanto concerne la classifica degli ascolti tv delle prime serate. Partiamo con un presupposto, C’è posta per te sulla carta aveva tutti i crismi per tornare in vetta dopo i due big match di Coppa Italia delle scorse due settimane ma il finale della fiction Mina Settembre – andata in onda domenica scorsa su Rai 1 – ha rapito il primo posto a Maria de Filippi.

A proposito del sabato sera in tv, sottolineiamo un’assenza importante per Rai 1. Assenza che si sta registrando per la seconda settimana consecutiva: nella top 10 non compare “A grande richiesta”, in compenso la rete diretta da Stefano Coletta si difende ancora una volta sulle fiction. Il doppio appuntamento del Grande Fratello VIP torna appaiato in apertura della classifica, segue il Cantante mascherato che man mano si avvicina al gran finale in onda venerdì prossimo, prima della settimana Sanremese.

Il calcio compare anche questa settimana ma in scala minore nonostante l’importanza della competizione. Parliamo della Champions League e della partita Barcellona – PSG trasmessa da Canale 5 che conquista, comunque, un onorevole sesto posto. C’è anche una curiosa ‘invasione di campo’ per Soliti Ignoti – Il ritorno: solitamente relegato all’access prime time, il game show di Amadeus mercoledì 17 si è allargato fino alle 22:20, in una serata speciale condivisa con Bruno Vespa in occasione del venticinquennale di Porta a Porta.

Il resto della classifica degli ascolti tv è visibile nella clip in alto.