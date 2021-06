Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 13 al 19 giugno 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 13 e il 19 giugno 2021.

Nuovo appuntamento con la classifica degli ascolti tv ed in particolare con i 10 programmi di prima serata più visti di questa settimana che va a concludersi (da domenica 13 a sabato 19 giugno). Come sempre calcoliamo i 10 posizionamenti in ordine crescente, a seconda della media dei telespettatori che hanno seguito gli eventi in onda negli ultimi 7 giorni.

Gli Europei di calcio 2020 fa sul serio e si prende il 70% della chart totale. Sette partite trasmesse su Rai 1 in prima serata compaiono nelle prime sette posizioni, rimane solo da vedere qual è la partita più guardata in questa tornata. Un’idea ce la si può fare con tutta tranquillità dato che la seconda partita della Nazionale Italiana di calcio in questa settimana è andata in scena mercoledì 16 giugno.

Per quanto possibile cerchiamo di analizzare anche le restanti 3 posizioni, l’unica boccata d’aria extra-calcistica. Canale 5 conquista solo due posizioni in Top 10, rispettivamente la decima in cui rivediamo Can Yaman nella serie TV Mr. Wrong e l’ottavo posto dove troviamo la commedia diretta da Sean Anders, Instant Family.

Di mezzo, al secondo posto ricompare Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli. Restano fuori dalla classifica seppur a poca distanza Report condotto da Sigfrido Ranucci, su Canale 5 New Amsterdam poco sopra 1 milione e 800 teste e Grand Hotel che a malapena tocca il 6% di share. Nonostante il 13.3% nemmeno The winner is riesce a fare il suo ingresso.

A questo punto non rimane altro che scoprire chi si cela nel podio e in vetta della chart degli ascolti tv di questa settimana.