Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dall’11 al 17 aprile 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra l’11 e il 17 aprile 2021.

Appuntamento con la classifica dei 10 programmi più visti di questa settimana che va a concludersi (da domenica 11 a sabato 17 aprile) con alcune interessanti novità che incidono su alcuni movimenti di trasmissioni già habitué della chart degli ascolti tv. Partiamo per l’appunto dal decimo posto dove ritroviamo Serena Rossi che procede a tamburo battente con Canzone Segreta. Da settimana prossima il programma si sposterà al martedì lasciando spazio alla nuova serie di puntate di Top 10 condotto da Carlo Conti.

Segue, sempre su Rai 1, il ritorno de La compagnia del cigno per la seconda serie. Le novità più interessanti ad appannaggio di Canale 5 si trovano compatte all’ottavo e settimo posto. Il nuovo show di Pio e Amedeo, Felicissima sera riesce a toccare i 4 milioni di telespettatori, ancora meglio fa la prima puntata di Avanti un altro nella versione in prime time.

Sesta posizione per una partita di Champions League trasmessa da Canale 5, mentre al quinto posto ritroviamo nuovamente Il commissario Montalbano in replica.

La cavalcata di Un passo dal cielo 6 prosegue, la puntata del 15 aprile si trova in top five, al quarto posto. Il podio vede protagoniste ancora Rai 1 e Canale 5, ma chi avrà conquistato il primo posto? Scopritelo nel video in alto.

Come sempre ricordiamo che la chart degli ascolti tv è basata sulla quantità in milioni di telespettatori.