Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dall’1 al 6 marzo 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 1° e il 6 marzo 2021

Una sola parola, anzi tre per la settimana di ascolti tv che ci siamo lasciati alle spalle: Festival di Sanremo. L’uragano della kermesse canora più attesa della stagione televisiva come facilmente prevedibile si è preso la scena. Cinque serate colme di musica e intrattenimento hanno incollato allo schermo una media totale in cinque serate di 8.470.000 telespettatori ed uno share del 46.24%.

Chiaramente – ed è quasi superfluo sottolinearlo – metà della classifica è dedicata tutta al Festival targato Rai 1, ma fate ben attenzione perché questo non vuol mai dire che le restanti reti generaliste rimangono a guardare.

Canale 5 ad esempio prima di lasciare campo libero al Festival ha aperto la settimana ha puntato in alto con la finale del Grande Fratello VIP vinta dall’influencer Tommaso Zorzi, l’ascolto ottenuto ha fatto sì che l’ultimo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini rientrasse comunque nei primi 10 programmi più visti. Mentre la parte bassa ha pa

C’è da constatare poi un curioso effetto: non sono esistite le mezze misure. Pensate che fra l’ottava e la settima posizione c’è un largo distacco di quasi 2.2 milioni di telespettatori, stessa cosa fra la sesta e la quinta posizione con circa 1.7 milioni, dunque una bella differenza.

Nel video in alto potrete vedere la classifica intera degli ascolti tv.