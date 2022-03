Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 7 al 13 marzo 2022

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana: le dieci prime serate più seguite tra il 7 e il 13 marzo 2022.

Nella settimana appena terminata troviamo una novità sulla coda della top 10: dopo quattro puntate Milly Carlucci e la sua giostra di maschere approdano con Il cantante mascherato conquistando il decimo posto della chart. Anche Gerry Scotti e il suo show dei record trasmesso su Canale 5 sale di qualche gradino posizionandosi alla numero nove.

L’ultimo doppio appuntamento stagionale del GF VIP fa il filotto con l’ottava e la settima posizione, mentre la fiction sbuca dalla posizione numero sei con Vostro Onore in onda il lunedì sera su Rai 1 e Noi alla numero quattro. Affari Tuoi formato famiglia cerca di aggrapparsi alla top five, ma l’ultima puntata di C’è posta per te ha avuto la meglio sui pacchi.

Per il resto della programmazione restano fuori la fiction Mediaset Più forti del destino e Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio.