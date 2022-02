Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 7 al 13 febbraio 2022

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana: le dieci prime serate più seguite tra il 7 e il 13 febbraio 2022.

La top 10 degli ascolti tv per la fascia di prime time tra il 7 e il 13 febbraio 2022 torna ad avere un aspetto normale dopo la sbornia sanremese che ha caratterizzato tutta la scorsa settimana. Le fiction Mediaset tornano a fare capolino in classifica, ma sono soprattutto gli appuntamenti calcistici della coppa italia a prendere il largo nelle posizioni centrali. Ancora bene le produzioni Rai, ma la grande assente a questo giro è sicuramente Milly Carlucci che per un soffio non ha agguantato le prime 10 posizioni

Dati Auditel™