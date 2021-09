Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 5 all’11 settembre 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 5 e l’11 settembre 2021.

Primi segnali netti della ripresa della stagione televisiva. La classifica degli ascolti tv per quanto concerne la settimana che si sta concludendo mostra a piccoli passi un aspetto più autunnale, gli strascichi sono ancora visibili a occhio nudo. Basta soffermarci alla decima e ottava posizione (rispettivamente a Gloria del 7 settembre e Pelè del 9 su Canale 5) per constatare come serie tv e film in replica siano ancora stabilmente presenti nella top 10.

Il primo inserimento di ritorno dalle vacanze è Chi l’ha visto. Mercoledì 8 settembre Federica Sciarelli ha inaugurato la 34° edizione conquistando poco più di 1 milione e 800mila telespettatori. Settima posizione ancora per Gloria, ma la puntata è quella del 6 settembre (la serie è stata trasmessa per due prime serate consecutive). Restiamo su Canale 5 anche per il sesto posto, la commedia Paradiso Amaro diretta da Alexander Payne scavalca i 2 milioni assestandosi ad un 10.25% di share.

Ancora film alla quinta piazza, lunedì 6 settembre su Rai 1 è stato trasmesso Momenti di trascurabile felicità commedia del 2019, diretto da Daniele Luchetti, con Pif e Thony.

La settimana è stata caratterizzata anche dalle due serate musicali del SEAT Music Awards 2021, evento in diretta dall’Arena di Verona che ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione di Rai 1. Le due serate in onda giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021 sono state condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Fuori dalla classifica degli ascolti tv sui 10 programmi più visti segnaliamo lo speciale 11 settembre Le due ore che cambiarono il mondo suddiviso in un documentario nella prima parte e in un talk per la seconda, la riproposizione del film A star is born, la prima puntata di DiMartedì e la serata speciale di Canale 5 dedicata a Vasco Rossi chiamata Siamo solo noi – Sei come 6.