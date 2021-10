Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 4 al 10 ottobre 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: le prime serate più seguite tra il 4 e il 10 ottobre 2021.

Prima settimana di ottobre conclusa con il botto per gli ascolti tv. La Nations League si è ripresa il suo spazio per concludere la seconda edizione. Le due semifinale e la finale della competizione calcistica hanno preso possesso di parte della programmazione delle reti generaliste. Nella giornata di mercoledì Rai 1 ha trasmesso la prima semifinale Italia – Spagna, il giorno dopo è toccato a Canale 20, rete tematica Mediaset. L’Italia non si è qualificata per la finale che, invece, si è disputata tra Spagna e Francia.

Il resto della programmazione settimanale si è suddivisa tra l’intrattenimento in forte ripresa e la fiction, immancabile. Che tempo che fa, ritornata una settimana fa, si è saputa rimboccare le maniche conquistando quasi 2,8 milioni di spettatori per l’11.5% di share.

Nella stessa serata (la domenica) Scherzi a parte mantiene alta la sua asticella portando su Canale 5 2.932.000 telespettatori. Luce dei tuoi occhi, fiction Mediaset, nonostante lo spostamento di collocazione al martedì non subisce colpi bassi mantendendosi saldamente sopra i 3 milioni di spettatori.

Grande Fratello VIP ha messo a segno il suo record d’ascolto per questa edizione, nella settima puntata. La detective geniale Morgane conferma l’essere una delle produzioni (non italiane) più apprezzate di questo periodo (in Francia questa serie ha messo a segno risultati esorbitanti, toccando i 10 milioni di spettatori).

Entrando in Top 5 ritroviamo uno dei cavalli di battaglia di Rai 1, Fino all’ultimo battito. La fiction del giovedì di Rai 1 viaggia sull’onda del 19% di share. Tale e quale show guadagna terreno, sale sui 4 milioni e mette a segno un buon quarto posto.

Restano fuori dalla top 10 degli ascolti tv Stanlio & Ollio trasmesso da Rai 1 sabato 9 ottobre, l’esordio di Quelli che il lunedì avvenuto lunedì 4 su Rai 2, il ritorno de Le iene, Star in the star e l’Ispettore Coliandro.