Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 29 agosto al 4 settembre 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 29 agosto e il 4 settembre 2021.

Entrati nel mese di settembre, le produzioni della nuova stagione sono ormai sul trampolino di lancio pronte ad essere trasmesse nelle prossime settimane (e che TvBlog seguirà). Già dalla prossima settimana potremmo capire come andranno le prime puntate di programmi come #Cartabianca, Fuori dal coro, Di Martedì, Chi l’ha visto, Dritto e rovescio o Quarto grado anche sotto il punto di vista degli ascolti tv. Non dimentichiamo il Seat Music awards, l’evento musicale che in due prime serate catalizzerà l’attenzione di parte del pubblico televisivo.

Intanto gli ultimi 7 giorni sono stati ancora una volta presi d’assalto soprattutto da repliche e film, fatta eccezione per il ritorno della nazionale che (come previsto) ha di nuovo fatto balzare in alto la curva degli ascolti tv. C’è anche qualche sporadico caso di prima visione come Ballo Ballo il 4 settembre su Rai 1, film che però non è riuscito ad entrare nella top 10.

Iniziamo dalla decima posizione dove troviamo lo special di Linea Verde Radici trasmesso il 1° settembre eccezionalmente in prima serata e che riesce a conquistare poco più di 2 milioni di spettatori netti. Nono posto per la replica de L’ora legale con Ficarra e Picone su Canale 5. Ottava posizione per un’altra pellicola sempre in onda su Canale 5, La campionessa (diretto da Rachel Griffiths, con Teresa Palmer, Sam Neill, Sullivan Stapleton, Magda Szubanski, Genevieve Morris, Stevie Payne).

Una posizione sopra troviamo Chi m’ha visto, film diretto da Alessandro Pondi, con protagonisti Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello. Il documentario su Lady Diana D. Time – Il tempo di Lady D trasmesso da Rai 1 il 31 agosto nel giorno del 24° anniversario della sua scomparsa ha raggiunto 2.240.000 telespettatori.

La top 5 vede altri 3 film in lista, tra questi c’è Al posto tuo, commedia del 2016 diretta da Max Croci con protagonisti Ambra Angiolini, Luca Argentero, Stefano Fresi, Serena Rossi, Fioretta Mari. Le rimanenti tre posizioni della classifica come sempre le potrete scoprire all’interno del video in alto.