Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 25 al 31 ottobre 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: le prime serate più seguite tra il 25 e il 31 ottobre 2021.

Ecco i 10 programmi più visti di questa settimana in prime time sulle reti generaliste. Anche questa settimana per pugno di spettatori Grande Fratello VIP non riesce a compiere la doppietta. Apre la classifica ed esordisce in decima posizione la puntata di lunedì scorso, 25 ottobre 2021. Una posizione più avanti (numero 9) c’è Mio fratello rincorre i dinosauri, film trasmesso da Rai 1 il 27 ottobre.

Su Canale 5 Luce dei tuoi occhi si conclude con un onorevole risultato che fa riprendere fiato alle produzioni fiction di Mediaset dopo anni altalenanti. Sempre sulla scia delle fiction, Cuori, giunto al suo terzo episodio, cala ancora rispetto a 7 giorni prima ma si mantiene salda tra i 10 prime time più visti.

Anche Ballando con le stelle perde terreno e passa nella seconda metà della top 10. Più stabile Tale e quale show che si tiene il quinto posto anche questa settimana. La quarta posizione è occupata invece (non tanto clamorosamente) per I bastardi di Pizzofalcone, terza stagione. Ciò vuol dire che in vetta alla classifica degli ascolti tv per la settimana appena conclusa c’è una nuova numero uno (pure di facile intuizione)…

Per quanto riguarda i programmi fuori classifica, nonostante l’atteso ritorno de Il collegio per la nuova edizione, la partenza non proprio ottimale rispetto alla prima puntata della scorsa stagione porta il docu-reality fuori dalla zona delle migliori 10.