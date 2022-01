Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 24 al 30 gennaio 2022

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana: le dieci prime serate più seguite tra il 24 e il 31 gennaio 2022.

La top 10 degli ascolti tv per la fascia di prime time tra il 24 e il 30 gennaio 2022 ha sicuramente un evento che ha condizionato – e non poco – gran parte delle prime serate dei canali generalisti e ci riferiamo alle votazioni per l’elezione del Capo dello Stato. Un’elezione che, come ben si sa, ha riconfermato Sergio Mattarella alla massima carica. Un evento seguito soprattutto da Rai 1 che ha dovuto fare meno del finale di Tali e Quali rinviato a dopo il Festival di Sanremo 2022 che incombe.

Canale 5 ne ha approfittato e si è fatta spazio non smuovendo di una virgola il suo palinsesto, ma lasciando a Rete 4 la gran parte delle dirette per seguire da vicino l’elezione per il colle (prime serate comprese)

