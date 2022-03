Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 21 al 27 marzo 2022

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana: le dieci prime serate più seguite tra il 21 e il 27 marzo 2022.

La top 10 degli ascolti tv per la fascia di prime time tra il 21 e il 27 marzo 2022.

La classifica della settimana appena trascorsa vede qualche novità almeno per quanto riguarda la parte bassa (tra le posizioni 10 e 5) e riguarda l’approdo della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 16. Ilary Blasi ha cominciato bene la sua seconda edizione consecutiva, la prima puntata ha superato ampiamente il 20% di share avvicinandosi al 25% ma il secondo appuntamento è stato mandato in onda contro la partita (debacle) della nazionale italiana di calcio. Se il risultato del gioco ha deluso, sul fronte degli ascolti il pubblico ha regalato un risultato molto alto alla prima rete Rai.

Le fiction Rai non subiscono troppe oscillazioni nei posizionamenti così come i programmi di puro intrattenimento come Il cantante mascherato o Lo show dei record e Amici nel caso di Canale 5.

Tutti i risultati si trovano nel video in alto.