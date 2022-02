Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 21 al 27 febbraio 2022

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana: le dieci prime serate più seguite tra il 21 e il 27 febbraio 2022.

Una settimana drammatica sul fronte delle vicissitudini del conflitto Russia-Ucraina in cui la programmazione è stata parzialmente sconvolta, soprattutto sulle reti Rai e su Rai 1 che per l’occasione ha deciso di non trasmettere le nuove puntate di DOC 2 giovedì 24 e de Il cantante mascherato venerdì 25 febbraio. Speciali e informazione in primo piano anche sulle reti Mediaset, in particolare su Rete 4 che ha dedicato ampio spazio alle notizie.

Per il resto della programmazione, c’è da segnalare il ritorno della doppietta del Grande Fratello VIP nella classifica e l’uscita di Michelle Impossible, in onda mercoledì 23 con la seconda e ultima puntata su Canale 5.