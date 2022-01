Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 17 al 23 gennaio 2022

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana: le dieci prime serate più seguite tra il 17 e il 24 gennaio 2022.

La top 10 degli ascolti tv per la fascia di prime time tra il 17 e il 23 gennaio 2022 si apre con la doppietta del Grande Fratello VIP nei suoi due appuntamenti settimanali del lunedì e del venerdì sera su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset ha alzato la voce anche grazie al calcio con tre match della Coppa Italia in chiaro in prima serata nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì sera.

Bene la fiction e l’intrattenimento di Rai 1. Da segnalare inoltre la presenza della finale della seconda edizione di The Voice Senior condotta da Antonella Clerici e vinta da Annibale Giannarelli e la terza e penultima puntata di Tali e Quali, condotto da Carlo Conti.

Dati Auditel™