Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 14 al 20 marzo 2022

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana: le dieci prime serate più seguite tra il 14 e il 20 marzo 2022.

La top 10 degli ascolti tv per la fascia di prime time tra il 14 e il 20 marzo 2022.

In questi sette giorni le novità si concentrano soprattutto sul sabato sera. Dopo diverse settimane di pacchi, Rai 1 decide di svoltare e sdoppiare un prime time tornando ad una sorta di vecchio schema. Affari Tuoi torna nella fascia access prime time dopo 5 anni, mentre per il prime time il testimone è passato ad uno speciale di Soliti Ignoti. Nonostante questo, il game show non ha potuto fare nulla contro la corazzata di Maria de Filippi, tornata con il primo serale di Amici.

Il cantante mascherato tiene botta (nonostante un’evidente calo rispetto alle prime puntate). Le fiction Rai rimangono piuttosto stabili, mentre il finale di stagione di DOC fa il pieno.

Anche Grande Fratello VIP è arrivato alla sua conclusione dopo 6 mesi con la vittoria di Jessica Selassiè e si avvicina al podio.

