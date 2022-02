Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 14 al 20 febbraio 2022

Le fiction Rai si affermano e crescono negli ascolti rispetto alla settimana precedente, il Grande Fratello VIP torna a fare capolino alla decima posizione con lo stesso numero di spettatori registrati anche da Il cantante mascherato (ma con durate di trasmissione diverse).

Ancora sprazzi di calcio nella chart con la Champions League. Fosca Innocenti interpretata da Vanessa Incontrada (Canale 5) tiene botta, la nuova stagione in prime time di Affari Tuoi nel suo formato famiglia non dà troppi disturbi a C’è posta per te. Il resto delle posizioni le potete scoprire nel video in alto.