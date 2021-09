Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 13 al 19 settembre 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: i prime time più seguiti tra il 13 e il 19 settembre 2021.

La prima settimana della nuova stagione televisiva è stata ufficialmente archiviata e con questa anche la prima legata agli ascolti tv della stagione tv 2021/22. Tra i ritorni e gli esordi annunciati e stra-annunciati, i verdetti decisi dal pubblico hanno lasciato l’amaro in bocca a qualcuno e regalato gioie ad altri.

In ordine cronologico i titoli forti sulla carta in questi 7 giorni sono stati: Grande Fratello VIP, Morgane – Detective geniale, Star in the star, X Factor, Tale e quale show, Tu si que vales, Scherzi a Parte e Da Grande.

Alcuni di questi programmi sono rimasti fuori dalla top 10 dei più visti in prima serata, non è così per lo storico varietà quest’anno condotto da Enrico Papi. Scherzi a parte sfiora i 2.9 milioni e riesce a conquistare il decimo posto nonostante il reality show di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini si sia avvicinato allo stesso risultato.

Nona posizione per l’episodio in replica de Il commissario Montalbano “Il sorriso di Angelica” seguito da poco più di 3.2 mln di teste, la stessa serie si rivede anche al 7° posto per l’episodio di lunedì 13 settembre “La caccia al tesoro”.

Un’altra vittoria tutta italiana è stata quella della nazionale maschile di pallavolo che non solo si porta a casa la coppa e il titolo europeo, ma anche un onorevole ottavo posto.

Al sesto posto un’inedita puntata long version per Soliti Ignoti – Il ritorno in onda dalle 20.30 alle 22:30, segue in top 5 Tale e quale show a poca distanza dai quattro milioni di telespettatori. Quarto posto per il ritorno di Tu si que vales che si assestata poco sopra i 4.1 milioni.

Fuori dalla chart per questa tornata oltre Grande Fratello VIP anche Da grande, il nuovo spettacolo di Alessandro Cattelan in onda su Rai 1 per due domeniche e l’esordio di Star in the star su Canale 5, presentato da Ilary Blasi.

All’interno del video in alto scoprite il podio degli ascolti tv con le tre trasmissioni più viste.