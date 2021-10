Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dall’11 al 17 ottobre 2021

Guarda la classifica degli ascolti tv della settimana sulle reti generaliste: le prime serate più seguite tra l’11 e il 17 ottobre 2021.

Top 10 degli ascolti tv della scorsa settimana occupata in gran parte da fiction, segno che tra il pubblico della tv generalista e le produzioni dietro la cinepresa non è mai venuta meno.

A contendersi lo scettro di programma più visto di questa settimana sono soprattutto: Fino all’ultimo battito, I bastardi di Pizzofalcone, Luce dei tuoi occhi e Cuori. Partendo dalla decima posizione troviamo Tutta un’altra vita film con Enrico Brignano trasmesso su Rai 1 mercoledì 13 ottobre, segue al nono posto Luce dei tuoi occhi che è tornato nella stessa serata (non più al martedì) mettendo a segno poco più di 3 milioni di telespettatori.

Non possono mancare anche altri generi d’intrattenimento, il Grande Fratello VIP ad esempio riesce a fare meglio del venerdì. La puntata di lunedì 11 ottobre è stata seguita da quasi 3,2 milioni di appassionati mentre la trasmissione andata in onda il 15 è restata fuori dalle prime 10 trasmissioni più viste, quindi niente doppietta.

Alla settima posizione si torna in territorio fiction, Fino all’ultimo battito (gio 14 ott su Rai 1) per un soffio non ha raggiunto la media dei 4 milioni. C’è il debutto della sedicesima edizione di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci che mette Tu si que vales a dura prova dopo il boom sopra i 5 milioni di sabato scorso, al programma del sabato sera di Rai 1 va la sesta posizione.

La Top 5 vede in apertura un altro debutto, quello di Cuori. La nuova fiction Rai apre con 4.123.000 telespettatori. Davanti c’è il film Digitare il codice segreto per il ciclo “Purché finisca bene” e trasmessa martedì 12 ottobre su Rai 1.

Resta da capire chi si cela nel podio della top 10 degli ascolti tv della scorsa settimana, ma per scoprirlo potete guardare il video in alto.