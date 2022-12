Arnoldo Mondadori, la docu-fiction: il litigio con Alberto per Topolino

Alberto non crede nella scelta del padre di pubblicare in Italia i fumetti di Walt Disney, ma il padre ha le idee chiare

Una scena di Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo, la docu-fiction in onda mercoledì 21 dicembre 2022 su Raiuno. Arnoldo (Michele Placido) litiga con il figlio Alberto (Flavio Parenti), che contesta la scelta del padre di diventare editore della rivista più famosa di Walt Disney, ovvero Topolino. La fiction è visibile in streaming su RaiPlay.