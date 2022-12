Arnoldo Mondadori, la docu-fiction: le preoccupazioni per il figlio

Andreina teme per il rapporto tra i marito ed il figilio

Una scena da Arnoldo Mondadori-I libri per cambiare il mondo, in onda mercoledì 21 dicembre 2022, su Raiuno. Andreina (Valeria Cavalli), moglie di Arnoldo (Michele Placido), discute del rapporto dell’uomo con il figlio Alberto (Flavio Parenti). La fiction è visibile in streaming su RaiPlay.