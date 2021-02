Antonella Clerici pronta ad un nuovo programma sui sentimenti? “Devo trovare l’idea giusta”

Il desiderio di Antonella Clerici: condurre un nuovo programma dei sentimenti. “Non condurrei il Grande Fratello, non è la mia televisione”

Antonella Clerici sorride, si gode il suo mezzogiorno tutti i giorni su Rai 1, ha il suo albero magico, il suo contatto diretto con il pubblico. Già solo questi pochi punti le bastano per accontentarsi, non è una che dà le spallate per spiccare il volo anche perché ha una carriera televisiva che parla da sola. Gioie e dolori, alti e bassi che un anno fa l’ha portata nuovamente tra le braccia di Rai 1.

Quella frase pronunciata dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta davanti ai giornalisti nella sala stampa di Sanremo un anno fa “è una bestemmia che Antonella Clerici non rientri tra i volti popolari di Rai 1” è stata una boccata d’aria dopo “un anno difficile“. I progetti che si son realizzati tra E’ sempre mezzogiorno e The Voice senior sono stati la conferma di una mano sulla spalla valida ad una professionista della quale la tv – diciamocela tutta – ha evidentemente bisogno.

Dunque perché non guardare più in là? Magari ad un nuovo programma tutto per sé. Questa è l’idea che balena per la testa della conduttrice come dichiarato in un’intervista a Programma, il talk di Andrea Conti e Claudia Rossi del Fatto Quotidiano. Tempo al tempo, certo, ma ciò che servirebbe non è solo il contesto giusto da trovare ma anche la disponibilità della rete a realizzarlo.

La caratteristica portante è il sentimento, dunque un people show che sia in grado di venire incontro al desiderio della conduttrice: “lavorare con la gente comune“. Più lontana la possibilità di rivederla alla conduzione di un reality show, se circa 16 anni fa l’abbiamo vista al timone della prima e unica edizione de Il ristorante, oggi ad esempio vederla urlare ‘vipponi!’ a delle celebrità chiuse in una casa non è nelle sue corde.

Vedremo se l’appello di un nuovo people show sarà accolto e formalizzato.