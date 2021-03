Il trailer di Anna, la nuova serie Sky di Niccolò Ammaniti

La serie è ambientata in una Sicilia post-apocalittica, colpita da un virus che lascia in vita solo i bambini…

Sky diffonde il trailer di Anna, la nuova serie tv originale scritta e diretta da Niccolò Ammaniti (dal cui libro omonimo è tratta), in onda dal 23 aprile 2021. Per la prima volta per una serie Sky Original, tutti gli episodi saranno disponibili da subito su Sky e su Now.