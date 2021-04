Angela di Mondello attacca Barbara d’Urso: “Hai rovinato 8 mesi della mia vita”

Angela Chianello a sorpresa su Instagram contro la conduttrice di Canale 5: “Fatti un’esame di coscienza, chiedo un confronto con te”.

Quando poco meno di un anno fa, durante una puntata di Live non è la d’Urso, abbiamo conosciuto tramite lo schermo Angela Chianello (chiamata comunemente Angela di Mondello) chiaramente non avremmo potuto mai pensare un epilogo così. Non si tratta di un nuovo tormentone virale, ma della chiusura di un cerchio. Tutto iniziò con quella frase-sfogo “Non ce n’è coviddi” in risposta ad un inviata del programma di Barbara d’Urso, proseguì con un’acclamazione del web che la portò persino a diventare una star con tanto di hit estiva.

Ma si sa, la notorietà a volte vale il tempo di una bolla di sapone, per alcuni. Probabilmente la stessa Angela è rimasta intrappolata in un contesto molto più grande di lei, per questo le conseguenze arrivate nei mesi successivi hanno portato ad una rottura totale e ad un allontanamento dalle telecamere.

Prima i rapporti lavorativi interrotti con Lele Mora che l’aveva adocchiata per tenerla sotto la sua ala costruendo con lei qualcosa che potesse lanciarla nel mondo dello showbiz: “Diceva che avrei fatto diversi lavori, tra cui uno spot prodotti di sanificazione. Poi ho scoperto che mi stava solo prendendo in giro. Mi ha ingannata, mi ha usata” aveva dichiarato lo scorso febbraio a gossipetv.

Oggi Angela è nuovamente rimbalzata nelle tendenze di Instagram per un lungo video di quasi 6 minuti pubblicato sul suo profilo. All’interno di questa clip Angela non usa mezzi termini puntando il dito contro Barbara d’Urso. La conduttrice infatti è rea (a detta della Chianello) di averla usata solo per gli ascolti: “Ti sei lavata le mani mentre io prendevo ogni tipo di insulto” e anche – accusa ancora più forte – di averle rovinato otto mesi della sua vita.

Angela lungo questi mesi in effetti ha dovuto fare i conti con una vera caterva di critiche e insulti dal web. Tutto è ricondotto sempre a quella frase che parte dell’opinione pubblica non ha per nulla apprezzato alla luce del dramma che continua a far vivere la pandemia Covid-19.

La donna così ha invitato la conduttrice ad una eventuale risoluzione che suona più come un faccia a faccia per “diritto di parola” e lo fa con determinazione: “Lo pretendo, dimostra di avere un cuore“.

Le dichiarazioni di Angela Chianello sono sul video in alto.