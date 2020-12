Sanremo 2021, Amadeus: “La nave da crociera per il pubblico? Presa in considerazione”

Guarda il video con le dichiarazioni di Amadeus, conduttore e direttore Artistico di Sanremo 2021, rilasciate in un’intervista a Radio Zeta

Sono 64 i giorni mancanti alla prima serata del Festival di Sanremo 2021. Lungo questi 2 mesi e poco più di attesa saranno innumerevoli le indiscrezioni e gli scoop che usciranno (noi di TvBlog abbiamo già iniziato a snocciolarvele già a partire dal cast dei Big qualche settimana fa) ma le certezze ad ora si contano su una mano.

Quelle di cui siamo a conoscenza, oggi sono state confermate da Amadeus in diretta su Radio Zeta nella trasmissione Generazione Zeta condotta da Camilla Ghini e Nicole Iannacone. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha risposto alle domande degli speaker della radio del gruppo di RTL 102.5 aggiungendo qualche dettaglio in più sia all’insieme dello spettacolo che alla descrizione di alcuni dei 26 brani che ascolteremo a partire dal 2 marzo, giorno che segnerà l’inizio della 71° edizione della kermesse.

Importante sottolineare uno dei primi temi di cui si sta ampiamente discutendo in questi giorni ed è certamente la presenza del pubblico all’Ariston. Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta e lo stesso Amadeus hanno ribadito la necessità di avere un parterre presente in teatro e che, al contrario, il Festival non avrebbe motivo di svolgersi. Amadeus ci ha tenuto a ribadire il bisogno del pubblico anche alla luce di ciò che riserverà la situazione legata all’emergenza pandemia nei prossimi mesi con l’arrivo del vaccino.

L’ipotesi lanciata da Dagospia secondo cui ci sarà una nave da crociera ad accogliere il pubblico durante il periodo di svolgimento del Fesitval (si parla di 40o persone da ‘quarantenare’) trova la conferma di Amadeus: “La stiamo certamente prendendo in considerazione”.

A seguire, le considerazioni sui brani, sul cast giovane fra talent e nuove leve dal mondo del genere indie, dunque come si rapporterà il pubblico di Rai 1 con nomi poco conosciuti sul mercato, la scelta degli ospiti e anche qualche anticipazione sulle giurie di Sanremo 2021.