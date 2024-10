Amadeus è stato ospite della prima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa, al suo secondo anno sul Nove. Un modo per suggellare il passaggio di Amadeus al gruppo Warner Bros. Discovery (che ringrazia per l’accoglienza ricevuta) e per ricordare al fedele pubblico di Fazio che il suo Chissà chi è (aka Soliti Ignoti) è nell’access prime time della rete da un paio di settimane.

E’ stata anche l’occasione per annunciare ufficialmente la data di inizio de La Corrida, altra difficile sfida che Amadeus ha deciso di accollarsi e che è stata collocata nel prime time del lunedì a partire dal 4 novembre e fino al 23 dicembre.

L’incontro tra Fazio e Amadeus è stato piuttosto breve e concitato, per certi versi. Diciamo che del ghiaccio è stato rotto.