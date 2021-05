Alfredino – Una storia italiana, il trailer

Le prime immagini di Alfredino – Una storia italiana, la miniserie Sky in onda il 21 e il 28 giugno su Sky Cinema e Now.

Il trailer di Alfredino – Una storia italiana, la miniserie in due parti in onda su Sky Cinema e Now il 21 e il 28 giugno in prima serata. Una produzione Sky Original prodotta da Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group, scritta da Barbara Petronio e Francesco Balletta, per la regia di Marco Pontecorvo.

Nel cast Anna Foglietta nel ruolo della madre di Alfredino, la signora Franca Rampi, Francesco Acquaroli in quello del comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli, mentre Vinicio Marchioni è Nando Broglio, il vigile del fuoco che provò a tenere compagnia e a motivare Alfredo; Luca Angeletti è il padre del bambino, Ferdinando Rampi; Beniamino Marcone è Marco Faggioli, uno dei pompieri accorsi sul luogo della tragedia; Giacomo Ferrara è Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare il piccolo, Valentina Romani è la geologa Laura Bortolani, Daniele La Leggia è Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi e primo a calarsi nel pozzo, Riccardo De Filippis nei panni di Angelo Licheri, “l’Angelo di Vermicino”, ultimo a calarsi nel pozzo; infine Massimo Dapporto è l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini.