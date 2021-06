Alfredino – Una storia italiana, una clip: Nando Broglio e le notizie dalla tv

Nando e Piero seguono l’evolversi della vicenda in tv

Una scena tratta dal primo episodio di Alfredino-Una storia italiana, miniserie in onda su Sky Cinema il 21 e 28 giugno 2021 ed in streaming su Now. Nella scena, Nando Broglio (Vinicio Marchioni) e suo cugino Piero Moscardini (Daniele Mariani) seguono in tv i primi servizi dei telegiornali sulla vicenda di Alfredino.