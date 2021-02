Alfonso Signorini: “Al GF gli imprevisti non hanno filtri. Io sono cinico, chi fa televisione non lo è?”

Alfonso Signorini fa delle considerazioni sugli errori e i punti di forza della quinta edizione del Grande Fratello VIP (alle battute finali).

Alfonso Signorini è uno dei conduttori entrato nell’albo dei record, non solo del Grande Fratello VIP ma anche nella storia della tv. È il primo a portare avanti la più lunga edizione di un reality show in versione celebrity. Una cavalcata iniziata alla metà di settembre 2020 e che terminerà tra poco più di due settimane, il 1° marzo. Una promozione se vogliamo chiamarla così, più oggettivamente una garanzia per la rete che ha affidato a lui persino il capodanno su Canale 5.

Non si può dire che si sia annoiato. Ne ha viste di cotte e di crude, fra imprecazioni irripetibili, comportamenti sguaiati, litigi, frasi da tapparsi le orecchie che hanno portato a squalifiche (e carte bollate). Signorini ha dovuto far fronte ad un muro di polemiche (quando mai il GF non ne ha avute?) quasi all’ordine del giorno.

Al netto di tutto ciò, un’intervista a Silvia Fumarola de La Repubblica il conduttore ha risposto a domande pertinenti sugli episodi più scomodi di questa quinta edizione. Una cosa è certa e bisogna darne conto: Signorini ammette le cadute di stile (“Ho sbagliato”) e ci mette la faccia, mica roba da poco.

Si era assunto la responsabilità dell’errore commesso da Mario Balotelli che fece un’affermazione poco elegante nei confronti di Dayane Mello al termine di un confronto, fa tutt0ra la stessa cosa per la situazione ancora più imbarazzante che si è creata qualche settimana fa in un faccia a faccia a suon di insulti tra l’opinionista Antonella Elia e Samantha de Grenet, concorrente. In più si dissocia completamente per l’ultimo caso grave costata l’estromissione immediata di Alda d’Eusanio.

Il suo lo ha fatto, salvandosi spesso in zona cesarini, al contempo quel suo graffio così cinico pare quasi piacere al pubblico che sostiene il GF VIP non solo per le dinamiche, ma anche – a suo parere – per la sua “soapizzazione”: “I risultati dimostrano che interessa al pubblico“.

Tutte le dichiarazioni di Signorini nel video in alto