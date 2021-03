Isola dei Famosi 2021, Valerio Scanu contro Akash Kumar: “È particolarmente esaltato”

Il cantante si scaglia contro il naufrago dell’Isola dei Famosi: ecco perché

Akash Kumar sembra essersi attratto parecchie antipatie e non parliamo solo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi che lo hanno nominato, o di Tommaso Zorzi che sembra non l’abbia preso particolarmente in simpatia, ma anche e soprattutto dell’idea che alcuni all’esterno si sono fatti su di lui e le sue gesta all’interno del reality show.

Torniamo per un momento alla seconda puntata del 18 marzo 2021, quando l’influencer ora opinionista prende parola per confrontarsi con il modello riguardo il giallo – di cui anche noi abbiamo parlato – riguardante le sue molteplici identità in altre trasmissioni televisivi alla quale ha partecipato. Akash ha reagito con una certa stizza chiedendo a Zorzi di calmarsi e non continuare a prenderlo di mira.

I modi sono stati anche parecchio nervosi, tanto che Tommaso, una volta terminata la puntata, si è lasciato andare ad un piccolo sfogo in cui ha detto che non sa come ha fatto a trattenersi dal rispondere al concorrente.

C’è chi, dall’esterno, Akash Kumar ha già avuto modo di conoscerlo e vederlo all’opera. Valerio Scanu (ex naufrago), che fino a qualche edizione fa è stato parte integrante dei commentatori di Ballando con le stelle, ha parlato, anzi, digitato. Non le manda a dire e tramite un commento postato sulla pagina instagram Trashbiccis fa una considerazione graffiante sul naufrago.

Accenna ad un episodio che sarebbe accaduto dopo la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, una vicenda mai risolta se non tagliata corta con un blocco sui social.

La dichiarazione integrale la potete leggere all’interno del video in alto.