Isola dei famosi 2021, Akash Kumar ha frequentato una tronista prima di partire per l’Honduras?

L’ex tronista di Uomini e Donne e Akash Kumar si frequentavano prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi 2021? L’indiscrezione da Casa Chi.

Prima bomba gossip dal cast dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Riguarda il modello Akash Kumar che ieri, lunedì 15 marzo, ha ufficialmente iniziato l’avventura in Honduras. Come mai si parla di lui? Facciamo un passo indietro, proprio alla prima puntata condotta da Ilary Blasi. La conduttrice apre una parentesi sulla situazione sentimentale di Akash trasmettendo una dichiarazione fatta nel video di presentazione.

La sua partecipazione all’Isola nasce da una delusione, una relazione finita male non dopo due mesi, ma dopo ben 7 anni di durata. Passate meno di 24 ore, dalla diretta di Casa Chi trasmessa oggi sui social del settimanale, durante l’intervista a Iva Zanicchi emerge uno scoop che potrebbe aprire nuovi capitoli sulle avventure amorose del tenebroso dagli occhi di ghiaccio.

Gabriele Parpiglia su Giornalettismo riporta che Kumar avrebbe mentito sulla sua storia poiché pare che abbia avuto una frequentazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate. Ci sono maggiori dettagli: i due hanno trascorso il capodanno insieme e in più sembra che non si siano mai separati continuando a messaggiarsi fino a poco prima della partenza di Akash per l’Isola.

Ad avvalorare questa tesi sono diversi indizi sparsi nei social poche settimane fa oltre che alcune indiscrezioni su un possibile avvicinamento tra l’Abate e Akash Kumar seguite dalle dichiarazioni del modello a Francesco Fredella su RTL 102.5 News e che potete leggere nel video in alto.

* POST IN AGGIORNAMENTO*