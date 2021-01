Sapevate che…dieci curiosità su Affari Tuoi

Scopri le dieci curiosità che hanno caratterizzato la storia di Affari Tuoi: gli esordi con Bonolis, il successo e le polemiche.

Della storia di Affari Tuoi si è fatto e detto di tutto. Ma quante curiosità può archiviare l’albo di un game show che è in onda da 17 edizioni? Tante, forse troppe. Noi di TvBlog come facciamo da qualche settimane cerchiamo di riassumere le più interessanti in un blocco di 10 “Sapevate che…” in cui possiamo già intuire quanta acqua è passata sotto i ponti.

Dall’inizio rocambolesco che ha portato un pezzo forte di Mediaset in casa Rai come Paolo Bonolis (già impegnato nella stagione 2003/04 con la sua prima e unica Domenica IN) al risveglio di una fascia che fino a quel momento negli ascolti era saldamente in mano a Striscia la notizia. L’Italia si divide tra la satira di Antonio Ricci e dei pacchi che nascondono dei premi. La lotta si fa serrata e avvincente, fra i due programmi nasce persino una vera guerra mediatica di cui si parlò anche nei talk show e nei telegiornali.

Finita l’esperienza di Bonolis, arrivarono i cambi di conduzione per non assopire quello che fino a 18 anni fa era ritenuto uno dei cavalli di battaglia di Rai 1 diretta allora da Fabrizio del Noce. Innumerevoli le vincite, così come gli episodi accaduti.

Affari Tuoi si è districato fra mille polemiche riuscendo sempre e in qualche modo a rinascere dalle sue ceneri, un po’ come è capitato lo scorso 26 dicembre 2020 quando, dalla chiusura del marzo 2017 ne è nata una versione rivisitata in chiave “Viva gli sposi” ad ora condotta da Carlo Conti tutti i sabati su Rai 1.

