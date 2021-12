A Casa Tutti Bene – La serie, la sigla di Jovanotti

Jovanotti è alla terza collaborazione con Gabriele Muccino, dopo “Baciami ancora” e “L’estate addosso”

La sigla di A Casa Tutti Bene – La serie, il primo progetto di Gabriele Muccino per la tv, in oda su Sky Serie e su Now a partire dal 20 dicembre 2021. Una canzone, “A Casa Tutti Bene”, scritta appositamente per la serie da Jovanotti, alla sua terza collaborazione con il regista dopo “Baciami ancora” e “L’estate addosso”.